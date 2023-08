Avis in Corsa Conversano, buone risposte da Montescaglioso e Torre Santa Sabina

Il caldo e l’estate non placano la voglia di running dei podisti dell’Avis in Corsa Conversano che nelle ultime settimane sono stati protagonisti alle gare di Montescaglioso e Marina di Carovigno.

In terra lucana erano presenti ben sette atleti biancoazzurri i quali hanno preso parte alla seconda edizione del “Giro dell’Abbazia” gara competitiva di circa 10 chilometri valida come 6^ prova del circuito regionale “Lucania Run 2023” e caratterizzata da un percorso con un continuo alternarsi di brevi salite, gradini, curve e impegnativi tratti in discesa, ricavato nel suggestivo centro storico di Montescaglioso.

Luca Mancini, Antonio Palazzo, Rino Lorusso, Giovanni Bianco, Antonio De Nicolò, Mario Renna e Vito Locaputo gli atleti avissini che si sono presentati ai nastri di partenza dell’evento con quest’ultimo in grado di confermare l’eccellente stato di forma in virtù del quinto posto assoluto e terzo nella categoria SM35.

Si è tenuta domenica scorsa nel cuore del Salento, invece, la diciottesima edizione del “Trofeo delle due Torri”, chiaro riferimento a Torre Guaceto e Torre Santa Sabina, di fatto emblemi della manifestazione. Marino Daniele, Antonio De Nicolò, Terry Donghia, Giovanni Manco, Vito Domenico Pace, Mario Renna, Rita Solfrizzi e Rino Lorusso si sono cimentati con un percorso affascinante e reso suggestivo dall’ambiente circostante, immerso in una natura incontaminata.

Ottima in particolare la performance di Terry Donghia che ha chiuso la propria gara al terzo posto nella categoria SF, mentre ha di poco sfiorato il podio Marino Daniele giunto quarto nella categoria SM70. Bene anche Giovanni Manco, primo avissino a tagliare il traguardo in poco meno di un’ora e cinque minuti. Da segnalare anche la presenza di Giovanni Bianco a Montefiascone, in provincia di Viterbo, per la tredicesima edizione di “Una corsa per la Vita”, gara benefica disputata in notturna su percorso cittadino di otto chilometri.

