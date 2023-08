Avis in Corsa Conversano alla 2a edizione della Raff Race Run

Entra nel vivo la settimana che conduce alla seconda edizione della Raff Race Run, la manifestazione podistica organizzata dall’Avis in Corsa Conversano in memoria del compianto Raffaele Gigante, atleta avissino scomparso due anni fa a seguito di un incidente stradale.

Dopo il grande successo della prima edizione, anche quest’anno l’evento, fortemente voluto e sostenuto dalla famiglia Gigante, è promosso dalla Fidal ed è valido come ottava tappa nel circuito CorriPuglia.

Due le gare previste dagli organizzatori: una competitiva che farà convergere a Conversano i podisti più blasonati sul territorio regionale, ed una non competitiva aperta ad amatori, appassionati o semplici amici di Raffaele Gigante desiderosi di onorare la sua memoria in una delle sue passioni più grandi.

Nel quartier generale della manifestazione, sito presso il palazzo Vescovile in piazza della Conciliazione, fervono i preparativi con i soci dell’Avis in Corsa Conversano che si sono attivati nelle ultime settimane per ultimare gli ultimi dettagli e soprattutto per comporre il ricco pacco in cui spicca la maglia dell’evento sponsorizzata da Radio Norba.

“Siamo ormai pronti per la seconda edizione di questo evento che abbiamo fortemente voluto per ricordare una persona straordinaria come Raffaele – spiega Michele Laruccia, presidente dell’Avis in Corsa –. Lui ha sempre investito in modo costruttivo il suo tempo per questa società cercando di sostenere, motivare, creare momenti di socializzazione e trasmettere quelli che sono i valori positivi non solo del podismo, ma dello sport in generale. Ci tengo a ringraziare, oltre a tutti i soci per il prezioso contributo organizzativo, anche i vari sponsor come Radio Norba, InnoviAir, ArtigianScavi Simone, AC Impianti di Andrea Coletta e Renna Infissi, ed i partner come Puglia Sapori e Salati Preziosi. Sono sicuro che sarà una bellissima giornata di sport e che sapremo onorare la memoria di Raffaele nella splendida cornice della sua città”.

L’appuntamento è fissato per domenica 3 settembre alle ore 17 in piazza Castello a Conversano. Per info ed iscrizioni è possibile consultare il sito www.avisincorsaconversano.it.

