Aviaria in Salento, focolaio in sette Comuni

In Salento torna l’aviaria. In un allevamento, giorni fa, sono stati registrati alcuni casi di diffusione del virus a bassa patogenicità. La Regione Puglia ha immediatamente provveduto a circoscrivere la zona, ponendo alcune restrizioni per impedire la diffusione tra gli allevamenti.

