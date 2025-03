Avetrana, titolo serie Sarah Scazzi: sindaco “Ferita dignità della comunità”

AVETRANA (TA) – Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, esprime “profondo rammarico” per la decisione del tribunale di Taranto che ha revocato il precedente provvedimento cautelare, consentendo alla serie prodotta da Disney+ di tornare al titolo originale “Avetrana – Qui non è Hollywood”, legato alla tragica vicenda della morte di Sarah Scazzi.

Secondo il primo cittadino, la revoca del divieto all’uso del nome del paese sarebbe avvenuta “in carenza di nuovi elementi probatori” e in evidente contraddizione con le motivazioni iniziali del provvedimento. “Una scelta che ha generato grande perplessità nella comunità e che ha portato l’amministrazione a non proporre impugnazione anche per evitare ulteriori spese a carico del Comune”, ha spiegato Iazzi.

Appello a Disney: “Ripensateci”

Il sindaco si appella direttamente alla produzione Disney, invitandola a riflettere sulla responsabilità morale dell’utilizzo del nome Avetrana. “Mi auguro – ha dichiarato – che prevalga il buon senso sulle logiche del profitto. Il nome della nostra città è già stato fin troppo associato a una vicenda dolorosa. Riproporlo nel titolo della serie rischia di riaprire una ferita e ledere ancora una volta la dignità della nostra comunità, che non ha prezzo”.

