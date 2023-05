Avetrana: Marcia brillante per persone buone firmata Arnò

Venerdì 19 maggio alle ore 19.20 in Piazza Vittorio Veneto ad Avetrana (Taranto) è in programma Marcia brillante per persone buone, organizzata dal compositore e produttore Ferdinando Arnò, in collaborazione con il Comune di Avetrana, gli studenti del Master in Music Business di 24 ore Business School e la partecipazione di elementi delle bande comunali dei paesi limitrofi, percussionisti e cantanti salentini e special guest la Banda musicale di Ceglie Messapica.

Una sfilata musicale alla quale parteciperanno musicisti di ogni estrazione. Ma non ci sarà differenza tra chi suona e chi ascolta e sarà annullata la distanza tra pubblico e musicisti; Avetrana diventerà un unico grande palco, dove potranno suonare tutti e convertire in danza e musica le emozioni più belle: gioia, felicità, serenità.

La marcia si snoderà per le strade del centro storico e saranno distribuite percussioni e altri strumenti musicali per permettere a chiunque abbia voglia di diventare parte integrante di un grande “convertitore di emozioni”.

Ferdinando Arnò, compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano, fonda quiet, please!, studio di registrazione e casa di produzione attivi in ambito discografico e pubblicitario. Firma le musiche di brand quali Barilla, Tim, Sky TV, Bmw, Nespresso, Coca-Cola, Nike, Mercedes.

In veste di produttore ha scoperto Malika Ayane per cui ha prodotto e composto canzoni diventate hit in classifica e successi radiofonici. Tra le sue collaborazioni più importanti, quelle con Andrea Bocelli, Ennio Morricone, Paolo Conte, Pharoah Sanders, Joan As Police Woman e Vince Mendoza

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp