Avetrana degrado al cimitero, risponde il sindaco

AVETRANA: Una parte del cimitero comunale di Avetrana è chiusa da mesi a causa della caduta di calcinacci. L’area è tutt’ora inaccessibile, pericolosa e in grave degrado, rendendo impossibile per i familiari deporre un fiore e salutare i propri cari.
potrebbe interessarti anche
Separazione delle carriere, Montinaro: “ Potrebbe essere un danno per il cittadino”
Accusa di rapimento ingiusta: coppia rischia linciaggio
Agricoltura in difficoltà: il racconto
Brindisi, anello incastrato: dito “liberato” dai vigili del fuoco
Taranto, turista derubata in stazione: denunciato un uomo
Foggia, incendi boschivi e roghi: un arresto e 11 denunce dai carabinieri