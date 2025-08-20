20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Avetrana degrado al cimitero, risponde il sindaco

Marzia Baldari 20 Agosto 2025
centered image

AVETRANA: Una parte del cimitero comunale di Avetrana è chiusa da mesi a causa della caduta di calcinacci. L’area è tutt’ora inaccessibile, pericolosa e in grave degrado, rendendo impossibile per i familiari deporre un fiore e salutare i propri cari.

centered image

