Avetrana celebra San Biagio: tre giorni di festa tra riti e musica

L’attesa è terminata. D lunedì 28 fino a mercoledì 30 aprile, Avetrana si vestirà a festa per celebrare il Patrono San Biagio. Un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare un ruolo di primo piano, attirando non solo fedeli per i riti religiosi, ma anche numerosi turisti richiamati dalle spettacolari luminarie sincronizzate alla musica, dai concerti bandistici, dagli spettacoli musicali e dai tradizionali fuochi pirotecnici.

Il settenario di preparazione, ricco di momenti liturgici e conferenze, ha incluso anche una celebrazione eucaristica in suffragio del compianto Papa Francesco e ha sancito un gemellaggio con la comunità di Torre Santa Susanna.

Il programma religioso prevede, per lunedì 28 aprile, la celebrazione della Messa nella chiesa madre alle ore 08:00, mentre alle 18:00 avrà inizio la solenne processione per le vie cittadine, presieduta da S.E. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari e delle delegazioni di Carosino e Maratea, città gemellata con Avetrana. Martedì 29 aprile le Messe saranno celebrate alle ore 08:00, 11:00 e 19:00.

Anche il programma civile si presenta ricco di appuntamenti. Il 28 aprile saranno protagonisti i concerti bandistici di Rutigliano e Conversano “Piantoni”, diretti rispettivamente dai maestri G. Cellamara e S. Pescetti. Alle ore 21:00 è prevista l’inaugurazione della galleria musicale “Palazzo Imperiale”, curata dall’azienda Decolux di Scorrano, con accensioni musicali ripetute ogni ora durante tutte e tre le serate.

Il 29 aprile sarà la volta delle bande di Conversano “Piantoni” e Francavilla Fontana, diretta dal maestro E. Krantja, mentre alle 23:30 è atteso un imponente spettacolo pirotecnico a cura della ditta Maxima Fireworks.

Mercoledì 30 aprile, a partire dalle ore 21:00, si svolgeranno i concerti musicali di Jant Africa e Crifiu, preceduti dall’iniziativa “Accoglienza e integrazione: Lavori in corso”, promossa dalla cooperativa “Rinascita”.

Il comitato organizzatore, il sindaco prof. Antonio Iazzi e il parroco Don Cosimo Sternativo hanno rivolto a tutti i cittadini e visitatori un caloroso augurio di buona festa di San Biagio 2025.

