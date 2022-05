Avellino, si spegne a 94 anni Ciriaco De Mita: ex premier e leader della Dc

Si è spento all’età di 94 anni l’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita. Attualmente ricopriva la carica di primo cittadino natio, Nusco, in provincia di Avellino. De Mita era stato sottoposto a febbraio a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa e si trovava ricoverato nella casa di cura Villa dei Pini per la riabilitazione.

Nel 1963 venne eletto per la prima volta alla Camera e vi rimase per 30 anni di seguito e fu un grande protagonista della Prima Repubblica. Divenne vicesegretario della Dc nel 1969 e poi segretario il 6 maggio 1982. Per sette anni rimase leader del partito, fino al 1989, e per un anno fu anche capo del governo. Dal 2014 era sindaco di Nusco.