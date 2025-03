Avellino-Potenza 1-0: il cinismo irpino supera una buona prestazione lucana

L’Avellino vince contro il Potenza con il risultato di 1-0 e si porta da sola in vetta alla classifica. Una partita molto difficile per gli irpini, che trionfano grazie al cinismo e alla bravura del singolo. Infatti, se vogliamo, il Potenza avrebbe meritato almeno il pareggio per la qualità del gioco espresso.

Il primo tempo ha visto poche conclusioni in porta, ma tanto agonismo da parte di entrambe le squadre, che hanno lottato su ogni pallone, rendendo la gara piacevole anche se, a quel momento, a reti bianche. Nel secondo tempo è emerso il Potenza, con contropiedi ficcanti che hanno messo in difficoltà l’Avellino, a tratti fortunato, come nel gol salvato da Cagnano sulla linea di porta. Subito dopo è arrivata la svolta dalla panchina: escono gli impalpabili Panico e Lescano per fare entrare D’Ausilio, autore dell’assist, e Russo, che con un destro calibrato sotto l’incrocio regala il primo posto in classifica ai tifosi campani. È importante sottolineare che il Potenza, nel primo tempo, ha recriminato per un presunto fallo molto dubbio di Enrici su Schimmienti in area di rigore, con l’arbitro che ha lasciato proseguire.

La cronaca

TRIPLICE FISCHIO DELL’ARBITRO MUCERA: AVELLINO-POTENZA TERMINA 1-0.

90+5′ LUCANI AL TIRO: destro dai 30 metri di Millesi, con la palla che termina a lato.

90+2′ POTENZA PERICOLOSO: tiro ravvicinato di Mazzeo, con una super parata di Iannarilli che salva il risultato respingendo di piede.

90′ Il Quarto Uomo alza la lavagnetta: saranno 6 minuti di recupero

87′ DOPPIA SOSTITUZIONE PER L’AVELLINO: escono Patierno e Sounas, entrano Zuberek e Todisco

81 SOSTITUZIONE PER IL POTENZA: esce Petrungaro, entra Mazzeo

80′ OSPITI IN AVANTI: cross dalla destra per Petrungaro, il suo tiro-cross viene deviato in tuffo da Iannarilli.

79′ SOSTITUZIONE PER L’AVELLINO: esce Armellino, entra Mutanda

76′ GOOOOOOLLLLLL, AVELLINO! RUSSO! 1-0! Millesi perde palla, D’Ausilio confeziona un assist al bacio per Russo, che deposita con un destro preciso la palla sotto l’incrocio dei pali. Nulla può Alastra.

71′ DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL POTENZA: Castorani e Caturano lasciano il posto a Ferro e Selleri.

69′ PADRONI DI CASA AL TIRO: conclusione dalla distanza di Armellino che termina alta sopra la porta difesa da Alastra.

68′ AVELLINO PERICOLOSO: sugli sviluppi di una punizione, la palla arriva a D’Ausilio, che con una sorta di tiro-cross scavalca Alastra, ma la palla viene salvata sulla linea di porta da Siatounis.

65′ DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL POTENZA: Schimmenti e Erradi lasciano il posto a Rosafio e Siatounis.

60′ DOPPIA SOSTITUZIONE PER L’AVELLINO: Panico e Lescano lasciano il posto a D’Ausilio e Russo.

53′ ANCORA VICINO ALLA RETE LA SQUADRA LUCANA: azione personale di Petrungaro che entra in area di rigore e tira, con la palla che termina di poco alta. Felippe, tutto solo, avrebbe potuto capitalizzare al meglio la sua azione.

51′ POTENZA A UN PASSO DALLA RETE: Erradi giganteggia a centrocampo, serve Petrungaro che scaglia un destro velenoso. Iannarilli smorza la palla, destinata alla rete, ma Cagnano, sulla linea di porta, allontana, salvando il passivo per la sua squadra.

46′ Iniziata la seconda frazione di gioco

➕ SECONDO TEMPO ➕

INTERVALLO

45+3′ TERMINATO IL PRIMO TEMPO: AVELLINO-POTENZA 0-0. Pochi tiri nello specchio della porta, ma ottima intensità da parte di entrambe le compagini.

45′ Sono 3 i minuti di recupero di questo primo tempo

43′ IL POTENZA RECRIMINA PER UN RIGORE: ottimo gioco di gambe di Schimmenti, che entra in collisione con Enrici, cade a terra, ma l’arbitro lascia correre. Episodio molto dubbio!

41′ AMMONITO Cancellotti per l’Avellino, fallo inevitabile per fermare Petrungaro, destinato al tiro in porta.

38′ AMMONITO Erradi per il Potenza, contrasto irregolare da parte sua.

36′ OCCASIONE COLOSSALE PER I PADRONI DI CASA: Alastra commette un errore e passa il pallone a Patierno, che tenta di approfittarne, ma il portiere in uscita rimedia all’errore.

19′ AMMONITO Patrik Enrici per l’Avellino, fallo da tergo nei confronti di Schimmienti.

15′ AMMONITO Panico per l’Avellino, per un fallo in ritardo su un difensore potentino.

3′ AVELLINO VICINO ALLA RETE: Cagnano elabora un bel pallone sulla sinistra e serve Patierno, che incorna di testa, con la palla che termina a un soffio dalla porta difesa da Alastra.

1’Iniziata!

➕ PRIMO TEMPO ➕

AVELLINO-POTENZA 1-0 | 76′ Russo (A)

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli 6.5; Cancellotti 5.5, Rigione 6, Enrici 5.5, Cagnano 6.5; Armellino 6, Palumbo 6.5, Sounas 5.5; Panico 5.5; Lescano 5, Patierno 5.5. 
Panchina: Pizzella, Marson, Todisco SV, Cionek, Frascatore, Tribuzzi, Mutanda SV, D’Ausilio 6.5, Russo 7, Zuberek SV. 
All. Biancolino 7

POTENZA (4-3-3): Alastra 6; Novella 6, Millesi 6, Verrengia 6.5, Burgio 6.5; Castorani 5.5, Felippe 6, Erradi 6.5; Schimmenti 6.5, Caturano 5.5, Petrungaro 6.5. 
Panchina: Cucchietti, Galiano, Ferro, Riggio, Selleri SV, Valisena, Mazzeo 6, Mazzocchi, Rillo, Bachini, Siatounis 6, Landi, Rosafio 5.5. 
All. De Giorgio 6.5

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Andrea Pasqualetto di Aprilia. Quarto ufficiale: Antonio Reda di Molfetta

AMMONITI: 15′ Panico (A) – 19′ Enrici (A) – Erradi (P) – 41′ Cancellotti (A)

NOTE: Recuperi 3-6 / Angoli 2-5

