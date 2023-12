Avellino, Pazienza: ‘Episodio finale? C’era un fallo di mano’

(Di Lorenzo Ruggieri) L’Avellino fallisce il momentaneo aggancio al secondo posto in classifica conquistando solo un punto nel match interno contro il Taranto. Queste le parole del tecnico degli irpini, Michele Pazienza, nel post-gara: “Per quanto visto nell’arco dei 95 minuti, credo che il risultato sia giusto. Il possesso palla conta poco o nulla rispetto alle occasioni create. Abbiamo lavorato bene ma c’è mancata più qualità nell’ultimo passaggio e maggiore cattiveria sotto porta. Inoltre, per impensierire una difesa ben allenata come quella del Taranto bisogna essere più veloci. L’episodio finale? A caldo si possono dire tante cose, a volte anche inesatte. Capuano rivedrà l’azione e capirà che quella circostanza non sarebbe esistita se l’arbitro avesse fischiato un fallo di mano precedente in nostro favore. La classifica? Lavoriamo per costruire un percorso importante e solo a fine campionato faremo i conti”.

