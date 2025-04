Avellino e Cerignola, irpini a +2: rush finale a confronto

Un testa a testa tra i più avvincenti della storia recente della Serie C. Avellino e Cerignola, colpo su colpo, punto a punto, un solo biglietto per l’accesso diretto al paradiso della Serie B.

La classifica vede gli irpini a 63, seguiti dagli ofantini a 61, sul campo senza le esclusioni di Taranto e Turris ci sarebbe equilibrio totale, con 67 punti per parte. Quelle due lunghezze di distacco rappresentano quindi un vantaggio minimo ma sostanziale, conquistato dall’Avellino appena due turni fa. Squadre stanche fisicamente e provate mentalmente dalle fatiche, dalle pressioni di un campionato che sembra infinito. Entrambe di rincorsa, entrambe nell’ultimo periodo poco brillanti ma comunque efficaci: l’Avellino vince da sette gare di fila, sei delle quali conquistate con un gol di scarto, il Cerignola si è fermato a Picerno e Crotone, una sola sconfitta in diciannove turni, sei vittorie di misura nelle ultime nove.

L’impressione è che le prossime due giornate possano essere decisive: trasferta di ferro a Catania per la capolista, impegnata domenica sera, un paio d’ore dopo Cavese-Cerignola. Poi il big match al “Partenio” tra Avellino e Monopoli, al momento prima e terza della classe, in contemporanea la super sfida al “Monterisi”, tra Cerignola e Benevento.

Le due regine del Girone C si scambiano dunque gli avversari, tre in comune, Altamura compresa, nelle ultime cinque partite. Catania e Monopoli, però, sono su tutte le due speranze di un’Audace a cui non è concesso errore: servirà fare quattro su quattro e sperare in un k.o. irpino, o almeno in un doppio pareggio. Visto l’assoluto equilibrio negli scontri diretti, a parità di punti sarebbe premiata la differenza reti complessiva, nettamente a vantaggio dell’Avellino che nelle ultime due sfide affronterà Sorrento e Altamura, prima a Potenza e poi nella propria tana. Altamura che ospiterà il Cerignola il 19 aprile prima del gran finale casalingo contro il Latina del 26 aprile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author