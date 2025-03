Avaria ad un ultraleggero, atterra in un campo di patate

Momenti di paura nei cieli del Salento dove un ultraleggero Pioneer 300, partito dall’aviosuperficie Corte Dè Droso di Melpignano, ha avuto un improvviso guasto al motore. Il pilota, un istruttore salentino, è riuscito a governare il velivolo e a farlo atterrare in un un campo di patate, a Torre Suda, marina di Racale. Nessuna conseguenza per il pilota e per il velivolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author