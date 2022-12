Condividi su...

VILLA CASTELLI – È uno dei centri più piccoli della provincia di Brindisi, ma anche uno di quelli che incassa più soldi dalle multe agli automobilisti. Amanti della velocità che, pizzicati dall’autovelox in dote alla polizia locale, sfrecciano sulla Statale 7, in un tratto di competenza comunale. A Villa Castelli sarà un Natale ricco, anche grazie ad un tesoretto di 300mila euro recuperato dai verbali per eccesso di velocità. Nessuna vessazione, dice il sindaco Giovanni Barletta, ma, piuttosto, prevenzione. Eppure, sotto quel ponte della superstrada, c’è qualcosa che non va.