Autostrade: Dal 1° gennaio, pedaggi aumentano del 2%

I pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l’Italia aumenteranno del 2% a partire dal 1° gennaio 2023, con l’aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023. Lo annuncia il Mit in una nota. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha spiegato che “si rischiava un aumento che sfiorava il 5%, ma è stato scongiurato. Nel nostro Paese gli incrementi sulle tratte interessate è inferiore all’inflazione”.

”Gli italiani – sottolinea la nota del Mit – potranno beneficiare di una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei. In Spagna, per undici tratte autostradali è previsto un incremento del 4% (rispetto alla richiesta media di +8,4%). In Francia, invece, una lievitazione media delle tariffe del 4,75% dal primo febbraio 2023, che si aggiunge al +2% del 2022”.

