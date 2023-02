Roma – Alla fine il via libera al disegno di legge sull’autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è arrivato in Cdm. Tra le modifiche, una riguarda il rafforzamento del ruolo del Parlamento.

Si alla definizione dei Lep mentre è stata eliminata dalla bozza la spesa storica, ovvero il ricorrere alle disuguaglianze. Inizia dunque da oggi sotto le polemiche di alcuni governatori del sud il percorso di riforma dello stato. Lungo e macchinoso l’iter. Fondamentale il passaggio stato Regioni dove l’oppressione promette già battaglia

