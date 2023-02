Roma – Il disegno di legge sarà presentato in Consiglio dei ministri oggi alle 16. Nel pre-Consiglio e’ stato deciso qualche “ritocco” al testo esaminato il 30 gennaio. Dall’approvazione delle intese ai livelli essenziali delle prestazioni. Tra le modifiche, una riguarderebbe un rafforzamento del ruolo del Parlamento. Dopo l’intesa preliminare fra Stato e Regioni, l’ipotesi è quella di inserire un atto di indirizzo da parte delle Camere, che si voterebbe quindi in Aula.

Si alla definizione dei Lep mentre è stata eliminata dalla bozza la spesa storica, ovvero il ricorrere alle disuguaglianze. Ma per l’opposizione resta un disegno di legge che ampliera’ ancora di più le disuguaglianze tra Nord e Sud

Condividi su...



Linkedin

email