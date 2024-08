Autonomia: il presidente Bardi replica a Bonaccini (Pd)

“Quella del presidente del Pd, Stefano Bonaccini, è una lettura fuorviante di ciò che è accaduto nel Consiglio regionale di Basilicata sull’autonomia differenziata. Non è vero che la maggioranza non condivide l’approccio all’autonomia per come il governo centrale la sta proponendo. Il fatto che non sia stata approvata una mozione proposta dalla stessa maggioranza è dipeso soltanto da un aspetto puramente tecnico, con l’assenza simultanea di consiglieri”. E’ quanto sottolinea il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, in riferimento alle dichiarazioni di Bonaccini rese durante il Meeting in corso a Rimini.

“L’autonomia differenziata resta una valida opportunità, fermo restando che la vera sfida sarà la sua concreta attuazione. Per questo condivido l’attenzione che Forza Italia, con il suo leader nazionale Tajani, pone su questo tema creando un osservatorio per monitorare i vari passaggi. Ricordo, a tal proposito, che le intese tra Stato e Regioni potranno essere ratificate solo dopo aver quantificato e finanziato i livelli essenziali delle prestazioni. La legge sull’autonomia differenziata – ribadisce Bardi – dovrà muoversi nella logica di riequilibrare i territori attraverso anche la riduzione dei divari infrastrutturali, con le regioni meridionali che dovranno essere messe nelle condizioni di poter sviluppare quei processi di autonomia fondamentali per imprimere una svolta nelle politiche di sviluppo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author