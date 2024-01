Autonomia, Giangrande: ‘Prima appianare disparità Nord-Sud’

Il disegno di legge sull’autonomia differenziata ha iniziato il suo iter in Senato non senza sollevare timori tra i cittadini e gli imprenditori delle regioni del Mezzogiorno. Economisti e sociologi mettono in guardia sulla necessità di tutelare la parte del Paese più debole dal rischio di relegarlo a una discesa inarrestabile.

“Una situazione che richiede unità di visione e coesione da parte di tutte le forze politiche di governo e di opposizione in difesa del diritto della gente del Mezzogiorno di vivere in un Paese che garantisca a tutti i cittadini i livelli essenziali delle prestazioni – afferma Leonardo Giangrande, presidente provinciale di Confcommercio Taranto -. L’articolo 3 della Costituzione Italiana stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge: in nome di questo diritto su cui è fondata la nostra Repubblica, chiediamo si governi per gradi un processo che senza il federalismo fiscale spaccherà ancora di più il nostro Paese, penalizzando ancora una volta il Sud già notoriamente arretrato sul fronte sanità, istruzione, trasporti, energia”.

“Vi è il rischio concreto che con il processo separatista le regioni del Nord, già ricche, diventino ancora più ricche e che quelle del Sud si impoveriscano non disponendo di risorse adeguate per finanziare la spesa pubblica; la cosiddetta ‘secessione dei ricchi’ a vantaggio di poche regioni, effettuata senza finanziare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che garantiscano un welfare che dia di più a chi ha bisogno, è la strada certa per disegnare un’Italia ancora più divisa e debole anche difronte all’Europa. Vogliamo una nazione unita non solo sulla carta geografica, ma sul piano delle opportunità di sviluppo e di crescita economica di tutto il Paese. Non diciamo no all’Autonomia, ma non prima di aver appianato le disparità tra le diverse aree del Paese”, aggiunge Giangrande.

“E infine, una riflessione che riguarda Taranto, la città martire d’Italia. A questo punto chiedo di capire perché se si vuole avviare d’amblèe un processo di autonomia delle regioni, sottovalutando il concreto rischio di frattura del Paese, città come Taranto vengano sacrificate poi sull’altare della nazione e in nome del bene comune del Paese. Siamo o non siamo un’Italia Unita?”, conclude Giangrande.