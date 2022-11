Autonomia differenziata: Consiglio regionale pugliese si divide

Condividi su...

Il Consiglio regionale pugliese si divide sull’autonomia differenziata. Durante un incontro convocato dalla presidente Loredana Capone, il centrosinistra ha manifestato preoccupazione per il piano del governo Meloni, mentre il centrodestra ha gettato acqua sul fuoco.

“Ho partecipato, a nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia, nonostante non ci fosse nessun motivo di urgenza – ha dichiarato Luigi Caroli, consigliere di Fratelli d’Italia e delegato del gruppo -, ma soprattutto non esiste una bozza del Governo sull’Autonomia differenziata, perché rispettiamo le Istituzioni con cui collaborare su un tema così importante, a prescindere dal colore del Governo. Il confronto, poi, con l’Università e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori è davvero prezioso in un momento come questo. L’invito, in modo particolare al presidente Emiliano, è di avere su questo argomento un approccio scevro da ogni tipo di pregiudizio politico. In sintesi: l’Autonomia non può essere accettata se la propone il suo amico Francesco Boccia e diventare pericolosa solo perché il ministro è del centrodestra”.

Marco Galante, capogruppo del M5S, e Cristian Casilli, vicepresidente del Consiglio, ribadiscono di non volere “che in Italia si creino cittadini di serie A e B, con una vera e propria spaccatura del Paese. Quando si parla di autonomia bisogna partire dai Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, ovvero quei servizi che lo Stato deve garantire in maniera uniforme per tutte le Regioni”.

“L’annuncio del ministro degli Affari regionali di voler spingere l’acceleratore sul processo di Autonomia differenziata ci pone di nuovo di fronte alla necessità di un’Italia unita con diritti uguali per tutti i cittadini – ha dichiarato la presidente Loredana Capone -. Non siamo contro il federalismo, ma dobbiamo essere chiari sulle priorità: non può esserci alcuna autonomia se prima non si interviene sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in modo da tutelare i cittadini di tutta Italia”.