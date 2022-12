Automedica si schianta contro un palo, muore una donna

Condividi su...

Antonia Dragonetti, 75 anni, è morta nella notte in ospedale ad Andria, in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale che si è verificato nella serata di lunedì 26 dicembre lungo la provinciale Andria-Trani. Secondo una prima ricostruzione. la donna si trovava a bordo di un’automedica di un’associazione di volontari, che ha impattato violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica nei pressi di una rotatoria. La 75enne era di ritorno da una seduta di dialisi, ed era la madre della consigliera regionale del Pd, Debora Cilento.

“Il gruppo consiliare del Partito democratico si unisce al lutto della consigliera Debora Ciliento per la perdita della sua mamma a causa di un terribile incidente stradale. A lei e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro abbraccio”. E’ il messaggio di cordoglio del capogruppo del Pd, Filippo Caracciolo, per il decesso della madre della consigliera regionale, morta nella notte dopo essere stata vittima di un incidente stradale ieri sera.