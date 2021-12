LATIANO- Momenti di panico e di paura sulla statale 7 in direzione Brindisi, all’altezza di Latiano è scoppiata la gomma di un autocarro, il mezzo ha sbandato e ha sbattuto contro la barriera jersey. I detriti sono arrivati nella carreggiata opposta, interrompendo la corsa di alcune auto.

È accaduto intorno alle 16.30 di oggi, 16 dicembre, quando un autocarro è finito sullo spartitraffico a causa di una gomma scoppiata. A chiamare l’intervento dell’ambulanza proprio l’autista che, dalle prime informazioni, pare abbia avuto anche un malore per lo spavento e la paura. Alcuni detriti sono finiti nella carreggiata opposta al senso di marcia di percorrenza del camion. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale di Latiano, la Polstrada e i viglili del fuoco per mettere il mezzo in sicurezza. Coda sulla statale 7 in direzione Brindisi, rallentamenti.

Articolo in aggiornamento