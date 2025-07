Auto, ville, terreni e società confiscate al capo clan Dello Russo di Terlizzi

BARI – Cinque terreni (uliveti, mandorleti, vigneti, seminativi) per un’estensione di oltre 2 ettari in agro di Terlizzi; un appartamento, la villa e due capannoni industriali; disponibilità bancarie, due società di capitali, di cui una dedita alla compravendita di rottami ferrosi e commercio autoveicoli e pezzi di ricambio ed un’altra esclusivamente al commercio di autoveicoli il cui il volume d’affari complessivo di entrambe le aziende è stato di circa 7 milioni di euro; 36 tra automobili, autoarticolati e mezzi industriali. Il tutto per un valore complessivo da 20 milioni di euro. È quanto ha confiscato – con apposito decreto – la Direzione Distrettuale antimafia di Bari a Roberto Dello Russo, capo dell’omonimo clan di Terlizzi, dedito principalmente allo spaccio di stupefacenti nella cittadina del nord Barese e nelle zone limitrofe. Secondo l’accusa, il clan avrebbe gestito in modo monopolistico la piazza di spaccio di Terlizzi e Dello Russo, tuttora agli arresti domiciliari, ritenuto il capo indiscusso dell’omonimo clan, è stato recentemente condannato in primo grado dal Tribunale del capoluogo a 20 anni di reclusione a seguito dell’operazione “Anno Zero” condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari all’inizio dell’anno 2020. Dal provvedimento di confisca emerge come il patrimonio del capo clan, già sequestrato nel marzo del 2023, sia stato realizzato attraverso il reimpiego degli illeciti proventi del traffico di droga, accumulati negli ultimi 20 anni.

