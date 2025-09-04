Auto urta le luminarie della festa patronale di Molfetta: nessun ferito

MOLFETTA – Ieri sera intorno alle ore 20 una squadra di vigili del fuoco di Bari è intervenuta per mettere in sicurezza delle luminarie della festa patronale di Molfetta che avrà luogo nei prossimi giorni. Da quanto riportato da alcuni testimoni, pare che un auto abbia colpito un palo di sostegno di un grosso arco luminoso spezzandolo in due tronconi che sono rimasti pericolosamente sospesi nel vuoto. L’automobilista, poi, si sarebbe dato alla fuga. I vigili hanno lavorato fino a mezzanotte anche con l’ausilio dell’autoscala per riportare in sicurezza la situazione.
