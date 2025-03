Auto, Ugl Metalmeccanici: “Piano Ue non basta, serve un Fondo europeo”

Il piano dell’Unione Europea per il settore automotive, così com’è, non è sufficiente: servono risorse adeguate per sostenere la produzione in Europa e garantire una transizione strutturale del comparto, proteggendo i lavoratori coinvolti. È quanto afferma Antonio Spera, segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, a margine del tavolo Automotive presso il Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso, sindacati e imprese del settore.

“La battaglia è ancora lunga, ma Governo, imprese e sindacati vogliono fare fronte comune – sottolinea Spera -. Condividiamo la posizione del ministro Urso, secondo cui il principio della neutralità tecnologica è ancora fragile e necessita di interventi urgenti”.

Le richieste dell’Ugl Metalmeccanici

Il sindacato chiede:

• Un Fondo europeo per l’Automotive, per sostenere la riconversione industriale e tutelare i lavoratori.

• Una riforma degli ammortizzatori sociali, per garantire un supporto adeguato durante la transizione.

• Il riconoscimento strategico di biocarburanti e idrogeno, accanto all’elettrico, per una reale diversificazione tecnologica.

“L’industria europea dell’auto rischia di soccombere alla concorrenza globale, tra nuovi dazi Usa e sovrapproduzione cinese. Per questo, come Ugl Metalmeccanici, siamo pronti a collaborare con le imprese per superare l’attuale impostazione del Green Deal, che rischia di penalizzare il settore anziché rilanciarlo”, conclude Spera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author