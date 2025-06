Auto si ribalta, un’altra contro albero: illesi i conducenti

Non ci sono fortunatamente feriti in un incidente avvenuto domenica sera a San Donaci, in via Campi, dove due auto – una Lancia Ypsilon e una Bmw – sono rimaste coinvolte in un tamponamento all’incrocio con via Francia. Uno dei veicoli si è ribaltato, l’altro è finito contro un albero. Entrambi procedevano verso Salice Salentino. L’incidente sarebbe stato causato da una frenata improvvisa su un dosso.

