Auto si ribalta sulla SS7 a Taranto: due giovani feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno lungo la SS7, in direzione Taranto, nei pressi dell’uscita di un noto ipermercato. Una BMW, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo mentre affrontava una curva, uscendo di strada e abbattendo circa 40 metri di guardrail prima di ribaltarsi.

A bordo dell’autovettura si trovavano due giovani coetanei: un ragazzo di 19 anni e una ragazza, entrambi rimasti feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e provveduto al trasporto in ospedale.

Per effettuare i rilievi e gestire la viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Taranto, che ora sta conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

