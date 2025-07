Auto si ribalta sulla Sava- Francavilla, una donna ferita

SAVA-FRANCAVILLA: Un incidente autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi giovedì 17 luglio, lungo la strada che collega Sava a Francavilla Fontana.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto, una Mercedes-Benz Classe C, intorno alle 15 ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi sulla carreggiata. I soccorritori, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato il veicolo capovolto. La conducente, una donna, è rimasta per fortuna solo ferita lievemente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author