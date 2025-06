Auto si ribalta sulla Oria – Manduria: due feriti in ospedale

ORIA – Fuori strada con l’auto che si ribalta: due persone finiscono in ospedale dopo il sinistro autonomo registrato poco prima delle 14 di oggi sulla strada provinciale che collega Oria a Manduria, in agro Federiciano. Sul posto, ambulanze del 118, vigili del fuoco e polizia locale di Oria per i rilievi del caso. I due feriti sono stati trasportati al Perrino di Brindisi. All’arrivo dei soccorsi, i due poveretti erano vigili e coscienti. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi oltre la Focus capovoltasi nel terreno. Ad occuparsi della bonifica del tratto stradale, gli esperti di Pissta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author