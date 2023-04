TARANTO – Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente stradale avvento all’alba di domenica, alle porte di Taranto, in Via Metaponto, nella zona di “Porta Napoli”. Una Fiat Doblò sì è ribaltata, finendo la sua corsa contro un muretto di recinzione. Le persone che si trovavano all’interno del mezzo, non hanno riportato gravi conseguenze.

