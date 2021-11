TARANTO- È di due feriti il bilancio di un incidente stradale in cui è stata coinvolta una Peugeot che ha sfondato il guardrail ed è finita in una scarpata, a Taranto.

È accaduto intorno alle 12 di oggi, 27 novembre, sulla rotatoria Taranto Croce quando il conducente del mezzo ha perso il controllo della propria auto, una Peugeot di colore grigio, e sfondando il guardrail, ha terminato la corsa su una copertura in cemento a qualche metro dalla fine della carreggiata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo, l’ambulanza per prestare le cure del caso ai due feriti e gli agenti della Polizia locale che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.