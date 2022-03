OSTUNI – L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha prima sbandato per poi finire contro un albero. Un impatto tremendo, che non ha lasciato scampo al conducente della Fiat 500 finita contro un albero di Pino sulla Strada Provinciale che collega Ostuni alla frazione di Montalbano di Fasano. L’impatto, violento, è stato fatale per il giovane uomo, un 30enne di Ceglie Messapica, e a nulla sono valsi i soccorsi di 118 e vigili del fuoco, sul posto dopo l’allarme lanciato intorno alle 20. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico e, al momento, soccorsi e forze dell’ordine sono ancora in azione.