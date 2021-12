BRINDISI- È stata trovata incendiata la Bmw di colore scuro inseguita questa mattina dai carabinieri di Brindisi dopo aver ingaggiato un inseguimento a seguito di una spaccata alla gioielleria Della Rocca: sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme.

È accaduto intorno alle 7.20 di questa mattina, 9 dicembre, quando i pompieri sono stati chiamati per spegnere un incendio scoppiato a Restinco. Si tratta dell’auto utilizzata dai quattro malviventi che alle 5 di questa mattina hanno forzato la porta d’ingresso della gioielleria di via Verona, Della Rocca, asportando monili in oro. I ladri sono poi fuggiti a bordo della Bmw station wagon di colore scuro e sono stati intercettati dai carabinieri.

Ne è scaturito un inseguimento terminato sulla statale 7, all’altezza dell’uscita di Restinco, dove i malviventi hanno lasciato cadere sull’asfalto i chiodi a tre punte mettendo fuori uso le auto dei carabinieri. Alle 7.20, poi, quella stessa auto è stata trovata avvolta dalle fiamme a Restinco. Sul posto la Polizia di Stato che ha avviato un’attività d’indagine.