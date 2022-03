TORRE SANTA SUSANNA – Scontro tra due auto nel centro abitato, con uno dei due mezzi che si ribalta. Tanta paura, ma per fortuna solo feriti lievi nello spaventosi sinistro registrato nella prima serata di oggi su via San Pietro. Nell’impatto tra una Ford e una Fiat, avvenuto per cause ed eventuali responsabilità ancora tutte da accertare, ha avuto la peggio l’auto italiana, ribaltatasi su un fianco e finita su un marciapiede. Sul posto, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco: fortunatamente, nonostante la spettacolarità dell’incidente, le ferite riportate dagli occupanti dei due mezzi sono solo lievi.