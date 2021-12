FRANCAVILLA FONTANA – Tanta paura, qualche disagio e nulla più sui binari del passaggio a livello tra via Grottaglie e via San Francesco, a Francavilla Fontana. Un’utilitaria è rimasta in panne proprio sui binari, tra le sbarre poi abbassate. I treni in transito sulla tratta sono stati momentaneamente fermati, mentre il mezzo, dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, è stato spostato, permettendo la riapertura e la messa in sicurezza della strada.

Non la prima volta…

Non è la prima volta che nella Città degli Imperiali, circondata dai passaggi a livello, si verificano disagi o incidenti di questo tipo. Alle volte, purtroppo, con esiti persino drammatici. Più volte si è parlato di progetti atti all’eliminazione dei passaggi automatizzati, magari attraverso la costruzione di cavalcaferrovia, ma alle parole non sono mai seguiti fatti. Almeno a queste latitudini.