Auto incendiate in Salento, M5S chiede chiarimenti al Viminale

Donno: “Criminalità dietro questi roghi? Il Governo faccia chiarezza, ma serve un piano straordinario”

In diversi comuni pugliesi, soprattutto in Salento, si stanno verificando con crescente frequenza episodi di incendi dolosi ai danni di autovetture. I roghi hanno coinvolto veicoli appartenenti a imprenditori e cittadini, alimentando un clima di crescente preoccupazione sul territorio.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è Leonardo Donno, coordinatore regionale pugliese e deputato del Movimento 5 Stelle, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministero dell’Interno per richiamare l’attenzione del Governo sul tema della sicurezza.

“È necessaria la massima attenzione e un approfondimento sulle cause che hanno portato al susseguirsi di questi episodi, per individuarne la matrice”, ha dichiarato Donno sottolineando la necessità di chiarire se si tratti di atti intimidatori riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata e mafiosa con l’obiettivo di intimorire le vittime.

Secondo il parlamentare pentastellato, l’allarme cresce anche in considerazione del recente decreto Sicurezza varato dal governo, che, a suo avviso, avrebbe mostrato “un’assenza di volontà nel mettere in atto misure efficaci per contrastare la criminalità”.

Nell’interrogazione presentata, Donno chiede al Viminale di chiarire “quali azioni intenda intraprendere per accertare le origini, le motivazioni e gli obiettivi di questi episodi” e quali misure si vogliano adottare per prevenire ulteriori incendi dolosi. Il deputato ha inoltre sollecitato il governo a valutare l’adozione di “un piano straordinario di assunzioni e di impegno di risorse per potenziare la sicurezza nelle aree interessate”.

