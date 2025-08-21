Auto incendiate a Margherita di Savoia: “Facciamo squadra contro criminalità”

È l’appello lanciato da Grazia Di Bari, consigliera regionale del M5S: “Serve una risposta immediata”

Dopo i recenti episodi di incendi che hanno distrutto decine di autovetture a Margherita di Savoia, Grazia Di Bari, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, è intervenuta al consiglio comunale monotematico convocato per discutere dell’emergenza sicurezza.

“Quello che è accaduto nelle scorse notti richiede una risposta immediata. Bruciare le auto in pieno centro cittadino vuol dire minacciare l’intera comunità, che vive di lavoro, turismo e accoglienza”, ha dichiarato Di Bari sottolineando la necessità di non lasciare che la città venga identificata solo attraverso episodi criminali.

La consigliera ha ribadito l’importanza di una risposta corale: “In momenti così delicati la forza sta nel fare squadra. Nessuno da solo può affrontare sfide di questo tipo, ma insieme, istituzioni, amministrazione, forze dell’ordine e cittadini, possiamo fare tanto”.

Di Bari ha inoltre annunciato l’intenzione di chiedere a Renato Caroli, presidente della Commissione regionale d’inchiesta sulla criminalità organizzata, un approfondimento specifico sulla vicenda: “Serve indagare, capire, prevenire. Auspico che presto vengano individuati i responsabili, ma è indispensabile lavorare anche sulla prevenzione”.

Concludendo, ha voluto lanciare un messaggio di fiducia alla cittadinanza: “Margherita di Savoia non è una città piegata dall’illegalità, ma una comunità viva che vuole rialzare la testa. Dobbiamo difendere la bellezza e le potenzialità del territorio, perché l’economia e la fiducia delle persone non possono essere ostaggio della paura”.

