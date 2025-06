Auto in un canale a Canosa: muore una ragazza, l’amica è ferita

È di una vittima e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 2.40 della scorsa notte lungo la statale 93 in direzione Lavello, in territorio di Canosa di Puglia, nel nord Barese.

A perdere la vita è stata una ragazza poco più che ventenne, originaria di Rapolla, che viaggiava come passeggera a bordo di un’auto condotta da una 25enne, anch’essa di Rapolla. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del veicolo che è finito in una cunetta ai margini della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e la giovane passeggera è deceduta sul colpo.

La conducente è stata soccorsa dai volontari dell’Oer e trasportata all’ospedale Bonomo di Andria. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.

