Auto in fiamme a Tricase: indagini in corso

Un’auto è andata in fiamme nelle scorse ore a Tricase. L’incendio ha travolto una Ford C-Max parcheggiata all’altezza del civico 45 di via Carabellese, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale.

L’operazione di spegnimento delle fiamme è durata diversi minuti, durante i quali i pompieri hanno circoscritto l’incendio per impedire che le fiamme si propagassero. Successivamente è stata messa in sicurezza l’area, per scongiurare eventuali pericoli legati a residui infiammabili e al rilascio di sostanze nocive.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tricase, che hanno avviato le indagini per risalire alla causa dell’incendio.

