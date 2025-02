Auto in fiamme sulla statale durante la marcia, paura per il conducente

Una Bmw in marcia è andata in fiamme, sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, in prossimità della Cittadella della ricerca, in direzione del capoluogo adriatico. È quanto accaduto questo pomeriggio, sabato 22 febbraio 2025. L’auto era occupata da una sola persona che accortasi del problema ha accostato e allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author