Auto in fiamme sulla Ss96 a Modugno: salvi padre e figlio

MODUGNO – Riesce a mettere in salvo se stesso e sui figlio prima che l’auto prendesse fuoco per strada. È accaduto questa mattina intorno alle 5 sulla statale 96, all’altezza di Modugno, nel Barese. Il conducente di una Peugeot si sarebbe accorto subito del fumo che stava uscendo dal vano motore dell’auto. Così avrebbe prontamente ascoltato e sarebbe sceso con il figlio dall’auto. Il tutto mentre viaggiavano in direzione Bari. All’arrivo dei vigili del fuoco, l’abitacolo era interamente avvolto dalle fiamme. Sul posto anche carabinieri e Anas per mettere in sicurezza l’arteria stradale.

