Auto in fiamme sulla Barletta-Canosa, ustionato il conducente

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, sulla strada provinciale Barletta-Canosa, nei pressi della località Montaltino, dove un’auto ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente del veicolo, accortosi del principio d’incendio, è riuscito ad accostare e a uscire in tempo dall’abitacolo. Tuttavia, nel tentativo di recuperare alcuni effetti personali rimasti all’interno, è stato investito da una fiammata improvvisa che gli ha causato ustioni di secondo grado, fortunatamente non gravi. Sul posto è giunta tempestivamente un’equipe sanitaria del 118 di Barletta, che ha prestato le prime cure all’uomo prima del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. L’incendio è stato domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, mentre la polizia Locale ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione del traffico, fortemente rallentato durante le operazioni di soccorso.

