26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Auto in fiamme nelle campagne di Grumo Appula: forse provento di furto

Antonella Fazio 26 Agosto 2025
centered image

GRUMO APPULA – È possibile che si tratti di un’auto rubata quell’ammasso di lamiere per le quali lunedì pomeriggio è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco a centro strada nelle campane di Grumo Appula. Solo dalla targa e da qualche altro dettaglio come il cerchio in lega si è capito che si trattava di una Range Rover Sr, auto che raggiunge il centinaio di migliaia di euro.
Sul posto anche i carabinieri che ora dovranno capire se il mezzo dato alle fiamme sia stato utilizzato per qualche episodio criminoso non prima di essere stata rubata a ignari proprietari che al momento non avrebbero neanche sporto denuncia di furto.

I vigili del fuoco hanno impiegato un paio d’ore per spegnere il rogo in una zona molto delicata in questo periodo estivo.

 

 

centered image

