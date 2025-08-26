Auto in fiamme nelle campagne di Grumo Appula: forse provento di furto

GRUMO APPULA – È possibile che si tratti di un’auto rubata quell’ammasso di lamiere per le quali lunedì pomeriggio è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco a centro strada nelle campane di Grumo Appula. Solo dalla targa e da qualche altro dettaglio come il cerchio in lega si è capito che si trattava di una Range Rover Sr, auto che raggiunge il centinaio di migliaia di euro.

Sul posto anche i carabinieri che ora dovranno capire se il mezzo dato alle fiamme sia stato utilizzato per qualche episodio criminoso non prima di essere stata rubata a ignari proprietari che al momento non avrebbero neanche sporto denuncia di furto.

I vigili del fuoco hanno impiegato un paio d’ore per spegnere il rogo in una zona molto delicata in questo periodo estivo.

