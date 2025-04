Auto in fiamme nel parcheggio di una concessionaria a Terlizzi

TERLIZZI – Un incendio nel piazzale privato di un autosalone di Terlizzi è divampato nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2. Circa una ventina le auto in fiamme. Sul posto l’immediato l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco di Bari con due autobotti che hanno lavorato fino all’alba per spegnere il vasto incendio. Indagini in corso per capire come possano essersi propagate le fiamme.

