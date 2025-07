Auto in fiamme all’alba a Taranto: ipotesi incendio doloso in via Trieste

TARANTO – Alle prime luci dell’alba, intorno alle 06:30, un incendio ha devastato due auto parcheggiate in via Trieste, a Taranto. Le fiamme, partite da una Peugeot 208, si sono rapidamente estese a una Daewoo Matiz parcheggiata accanto, distruggendo entrambi i veicoli.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo coinvolgesse altri mezzi o edifici nelle vicinanze. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo.

Dai primi rilievi, prende corpo l’ipotesi di un incendio doloso: alcuni elementi raccolti sul posto lasciano pensare a un’azione intenzionale, ma al momento non si esclude alcuna pista. Le forze dell’ordine stanno acquisendo immagini da telecamere di sorveglianza e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire quanto accaduto.

Resta da chiarire il movente e individuare eventuali responsabili.

