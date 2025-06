Auto in fiamme a Manfredonia, Marasco: “È ora di agire, cittadini nel terrore”

Il consigliere chiede giustizia e sicurezza: “Sostituire i vertici se nulla cambia”

Una notte di paura ha scosso la comunità di Manfredonia, dopo che sei autovetture sono state incendiate in un episodio che ha il sapore dell’atto doloso. A farsi portavoce dell’indignazione cittadina è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo e responsabile degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, che chiede con forza un’azione concreta e immediata per contrastare una criminalità che si fa sempre più spavalda.

“Se i responsabili non verranno assicurati alla giustizia – ha dichiarato Marasco -, occorrerà valutare il trasferimento dei vertici delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio. La città è stanca di subire, e la misura è colma”.

L’incendio dei sei veicoli è solo l’ultimo di una serie di episodi criminosi che alimentano il senso di insicurezza tra i residenti. Secondo il consigliere, la percezione di impunità è sempre più diffusa e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Marasco richiama l’attenzione anche sul quadro normativo che disciplina la mobilità dei dirigenti pubblici, inclusi quelli delle Forze dell’Ordine. Il riferimento è al Decreto Legislativo 165/2001, aggiornato dal Dlgs 80/2021, che consente la rimozione o il trasferimento di dirigenti pubblici in caso di inefficacia o carenze gestionali.

“Mi rivolgerò direttamente al Ministro dell’Interno – ha annunciato -, perché la situazione non è più sostenibile. Se non arrivano risultati concreti nella lotta alla criminalità, è giusto rivedere la struttura di comando”.

Il consigliere ha anche sottolineato l’urgenza di un maggiore presidio del territorio, unito a un approccio integrato che veda istituzioni e cittadini lavorare insieme per costruire un tessuto urbano più sicuro. “Ogni segnalazione può fare la differenza. Serve una rete solidale, un patto di sicurezza tra comunità e Stato”, ha aggiunto.

L’appello di Marasco non è solo una denuncia, ma un grido di allarme per una città che vive tra paura e speranza. “La sicurezza non è un privilegio, è un diritto. La comunità merita risposte e merita di vedere lo Stato agire con determinazione”, ha concluso.

