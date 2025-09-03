Auto in fiamme a Foggia, 4 in una notte

Notte di fuoco a Foggia dove quattro auto sono andate distrutte dalle fiamme a causa di due episodi incendiari distinti. A quanto si apprende, il primo si è verificato in via Nardella, dove un incendio si sarebbe propagato da una Ford Puma e avrebbe poi avvolto le due auto parcheggiate a fianco. Il secondo episodio è accaduto in via Frassati, zona Macchia Gialla, dove a prendere fuoco è stata una Ford Fiesta. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato agli incendi. Tanta la paura tra i residenti che hanno prontamente contattato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato per ore per domare le fiamme e ripristinare la sicurezza nelle vie interessate, e gli agenti della Polizia di Stato ai quali sono affidate le indagini del caso.
