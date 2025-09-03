Auto in fiamme a Foggia, 4 in una notte

Notte di fuoco a Foggia dove quattro auto sono andate distrutte dalle fiamme a causa di due episodi incendiari distinti. A quanto si apprende, il primo si è verificato in via Nardella, dove un incendio si sarebbe propagato da una Ford Puma e avrebbe poi avvolto le due auto parcheggiate a fianco. Il secondo episodio è accaduto in via Frassati, zona Macchia Gialla, dove a prendere fuoco è stata una Ford Fiesta. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato agli incendi. Tanta la paura tra i residenti che hanno prontamente contattato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato per ore per domare le fiamme e ripristinare la sicurezza nelle vie interessate, e gli agenti della Polizia di Stato ai quali sono affidate le indagini del caso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts