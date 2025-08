Auto fuori controllo sulla SS7: impatto violento allo svincolo per Taranto

Alla guida di una Mini Cooper, una donna rimasta ferita

Nella mattinata di lunedì 4 agosto, una donna alla guida di una Mini Cooper è rimasta coinvolta in un incidente lungo la SS7, mentre percorreva il tratto in direzione Bari. Giunta allo svincolo per Taranto, la conducente ha perso il controllo del mezzo, che è andato a collidere violentemente contro uno degli ammortizzatori installati a protezione dello svincolo.

L’impatto ha causato l’improvviso sollevamento dell’auto, che si è impennata rimanendo bloccata in una posizione pericolosa. È stato necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno operato sul posto per estrarre la donna dall’abitacolo e rimuovere il veicolo.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri di Taranto e gli agenti della Polizia Locale, incaricati della gestione della viabilità.

Le condizioni della ragazza non sarebbero gravi. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la direttrice interessata. (Foto Francesco Manfuso)

