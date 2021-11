BRINDSI- Fortunatamente non è rimasto nella propria auto carbonizzato quando ha iniziato a prendere fuoco, in movimento, nei pressi di Masseria Marziale, a Brindisi: ora è caccia all’automobilista che ha abbandonato la propria auto in fiamme, messa in sicurezza dai Vigili del fuoco di Brindisi.

È accaduto questa mattina, 12 novembre, intorno a mezzogiorno quando al Comando provinciale dei Vigili del fuoco è arrivato l’allarme di un’auto avvolta nelle fiamme sulla strada che conduce all’aeroporto del Salento: il mezzo, però (o fortunatamente) era vuoto.

Così, all’interno di un’Alfa Romeo 159 non è stato trovato nulla che potesse ricondurre al proprietario, pare, dalle prime informazioni, diretto all’aeroporto per prendere un volo. Ora, per i Vigili del fuoco è caccia all’automobilista che ha abbandonato un’Alfa Romeo in fiamme, in mezzo alla strada. Ma si spera, almeno, sia riuscito a prendere per tempo il proprio aereo.