TRANI- Ancora sangue sulle strade, ancora una vita spezzata e una tragedia per le famiglie: Simona Todisco, 21enne di Bisceglie, è morta sul colpo nell’incidente verificatosi all’alba del 30 luglio.

È accaduto poco dopo le 5 sulla strada statale 16 quando, per cause in fase di accertamento, un’auto è piombata in una scarpata: a bordo viaggiavano due amiche, la passeggera, Simona Todisco di Bisceglie, è morta sul colpo. L’amica al volante è stata ricoverata in codice rosso presso l’ospedale “San Nicola Pellegrino” di Trani.