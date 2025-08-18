Auto esce di strada a Borgo Mezzanone: grave un 26enne

Grave incidente sulla SS544, a circa un chilometro da Borgo Mezzanone. Un giovane del 1998, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e andando a tranciare un ulivo sul ciglio della carreggiata.

L’impatto è stato violento: il conducente ha riportato un trauma toracico, una grave frattura al bacino e lesioni agli arti inferiori. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso, il cui team sanitario ha eseguito una trasfusione di sangue in loco, pratica possibile grazie alla dotazione specifica a bordo.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della postazione di Borgo Incoronata, che insieme all’equipe dell’elisoccorso ha stabilizzato il ferito e ne ha curato la medicalizzazione. Successivamente il giovane è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, che al momento appare come un’uscita di strada autonoma.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts